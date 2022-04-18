Ünlü yapımcı ve Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, Hull City - Cardiff City maçını İngiltere'de takip etti.

Takımı sahadan 2-1 galip ayrılan Ilıcalı, CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk'e özel açıklamalarda bulundu. Son dönemlerin tartışmalı konusu hakemlerin görevden ihraç edilmelerine yönelik kararı desteklemediğini belirtti.

Ilıcalı, Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda açıklamalarda bulundu.





Hakemlerin ihracını desteklemediğini belirten Acun Ilıcalı, "Biraz stresli bir dönemdeyiz. Bir kere maddi konularda belli sıkıntılar var. Takımlar biraz naklen yayın geliri ile bir stres altındalar. Onun dışında hakemlerimizin bu son dönemde başına gelen olayı açıkçası üzülerek takip ettim. Cüneyt Çakır başta olmak üzere hakemlerimizi gönülden destekliyorum. Benim gözümde Cüneyt Çakır gibi ülkemizi bu kadar önemli platformlarda temsil etmiş, bizi gururlandırmış, dünyanın konuştuğu bir hakemimizi bu şekilde yaklaşımla buluşturmamalıydık. Ben bu açıdan çok üzgünüm. Bunun telafi edilmesini bekliyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim Cüneyt Çakır'ın hakemliğinin gururunu yaşamış biriyim. Çok önemli ortamlarda bulundum, bu kadar üsrt düzey bir hakemimiz varken kalkıp sezonun ortasında böyle bir durum olması benim açımdan süper bir yanlış" dedi.

Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifasını da değerlendiren Ilıcalı, "Nihat başkanımıza buradan sevgiler. Psikolojik olarak yıprandı bence ve 'yeter artık' dedi gibi anlıyorum. Oraya yeni bir isim gelecek ama sanki bu sefer biraz futbol dünyasından birisi olsa ne mutlu olurum. Mesela Saffet Sancaklı gibi bir isim neden olmasın derim. Sevgili Hamit neden olmasın derim. Bu isimler beni mutlu eder. Biraz böyle futbol manteletesine dönelim biraz. Çok böyle iş adamı tarafına değil de futbolsal tarafa gitsek de bir de onu denesek ne iyi olur" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda da "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür" dedi.