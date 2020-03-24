Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Herhangi birinizin gereksiz bir endişeye kapılmasını istemiyoruz. Amacımız sizi heyecanlandırmak yada endişelendirmek değil. Her birinizin aileleriyle her dakika temastayız. Herhangi bir aileden birisinin ya da bir tanıdığının problem yaşadığı bir durum yok."

AİLELERİNİZ İYİ

"Gereksiz bir heyecan yapmanıza gerek yok. Sadece alınan bazı önlemler var. Bu önlemleri benim size aktarmam gerekiyor. Bu önlemler tamamen siz Survivor'a girdiğiniz günlerde Çin'de başlayan corona hastalığı ile ilgili. Bazı bilgiler vereceğim size, bunları bilmeniz gerekiyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: herhangi bir yarışmacımızın ailesinden herhangi biri yada tanıdığı herhangi birinin böyle bir problemi yok."

DSÖ PANDEMİ İLAN ETTİ

"Corona virüsü Çin'den sonra önce İran'a sonra da İtalya'ya ulaşarak tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü bu salgını pandemi olarak ilan etti ve bütün dünyayı bu konuda önlem almaya çağırdı. Siz Survivor'dayken dünyada yayılan bu hastalığa karşı ciddi önlemler alındı."

SINIRLARIMIZI KAPATTIK

"Bu önlemlerin en önemlisi de ülkeler şuanda sınırlarını kapattı. Bu şekilde hastalığın seyahat yoluyla geçmesini engellemeye çalışıyolar. Buna bizim ülkemiz de dahil. Bütün ülkeler şuanda sınırlarını kapatmış durumda"

ÇEKİM ALANLARIMIZ İZOLE

"Aileleriniz şuanda gayet güvende. Herhangi bir yarışmacımızın yakını akrabası böyle bir hastalıkla muatap değil. Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Çekim alanlarımız zaten güvenlikli bir şekilde korunuyor biliyorsunuz, çekim alanlarımız izole. Dışarıdan zaten giriş çıkış yok. Bu virüs insandan insana çabuk bulaştığı için önlem alınması gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız şuanda bu hastalık için gece gündüz mücadele ediyor."

TÜRKİYE'YE UÇAK İNMİYOR

"4-5 ülke kaldı. Onlar dışında Türkiye'ye herhangi bir uçak inmiyor, Türkiye'den de uçak kalkmıyor. Bütün ülkeler için geçerli bu durum. Ülkeler önce virüsün yayılmasını engellemeye, sonra da sayıları geriye çekmeye uğraşıyorlar"

ÖNLEMLER ALINIYOR

"Şuanda Türkiye'deki can kaybı 30. Allah rahmet eylesin diyoruz. Büyük önlemler var. Vatandaşlarımızın sokağa çıkmamasıyla ilgili tavsiyeler var. Ulaşan hasta sayısı 1200 civarında. Önlemler alınıyor."

DÜNYANIN EN ŞANSLI BÖLGELERİNDEN BİRİNDEYİZ

"Ailenizde olabilicek en ufak bir rahatsızlıkta şuna emin olun ki, bir dakika sonra siz ailenizle konuşuyor olursunuz. Şu konuda rahat olun yüzde 1 böyle bir durum olsa, biz sizi ailenizle konuşturuyor olurduk. Benim size verdiğim bilgi olaydan haberiniz olsun bilgisi...Yoksa herhangi birinizin taşıdığı bir tehlike asla yok. Biz de burada her türlü önlemi alıyoruz. Dünyanın şanslı bölgelerinden birindeyiz."

İSTANBUL'DA SOKAKLAR BOŞ

"İstanbul'da dışarlar boş. Bütün restoran ve kafeler kapalı. Amaç virüsün yayılmasını engellemek. Şuanda dünya karantina altında. Herkes virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor, bununla ilgili de bütün önlemler alınıyor... Her yer kapalı. Evden çalışıyor herkes. Acil durumlar için süpermarketler, bankalar açık."

ÖNLEM... ÖNLEM... ÖNLEM...

"Şuanda vatanımızdaki durum şu arkadaşlar: önlem, önlem, önlem... İnşallah bu konuda başarı sergileyip, bu virüğsün yayılmasını durduralım. Aileleriniz 'hiç merak etmesinler onları seyrediyoruz. Evden çıkamıyoruz. Artık hayatımız tamamen onlar oldu' diyorlar."

PARVİZ'E AYRICALIK

"Azerbaycan'da vaka sayısı 65. Ailelerinize şunu söyledik, 'sizden bir talep geldiği an biz sizi görüştürürüz' dedik. Onun dışında aranızda çocuğu olan Parviz'e bu konuda ayrıcalık tanıyoruz. Aileni arayıp konuşabilirsin..."

ALKIŞLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

"Ülkemizde ciddi bir dayanışma var. Herkes olayın bir tarafından tutmuş durumda. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, bu hastalık başladığı günden itibaren gevesini gündüze katarak hem vatandaşlarımıza güven verdi hem de doğru önlemler aldırarak ülkemizin daha iyi durumda olmasını sağladı. Ülkemizde akşamları sağlık çalışanları için vatandaşlarımız alkışlarıyla destek veriyor saat 21.00'da."

İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

"Gerçekten gecelerini gündüze katarak sürekli olarak çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu döneme ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anlıyoruz. Onları çok seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görevli olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Sağlıktan daha değerlisi yok. Zor bir dönem. Hep birlikte inşallah aşacağız. Ülke olarak neleri atlatmadık ki... Kalbimiz, gönlümüz ülkemizdeki vatandaşlarımızla. İnşallah yeniden güzel günler görürüz."