Murat Özdemir, tutarsız tavırlarıyla bir kez daha ülkenin gündemine geldi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Masterchef programındaki dengesiz ve agresif tavırlarıyla sürekli gündemde kalan, son olarak programdan diskalifiye edilen Murat Özdemir isimli şahıs her kesimden tepki alıyor.

Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı bir video insanlar arasında infial yarattı. Emniyete suç duyuruları yapılırken, Murat Özdemir'e bir tepki de Acun Ilıcalı'dan geldi.

Acun Ilıcalı, kendisine ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadesini kullandı..