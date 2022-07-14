Fenerbahçe 'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in bu transferi gündem yarattı. Ünlü iş insanı ve aynı zamanda Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'dan tecrübeli futbolcuya destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan.



