Futbolun beşiği olarak kabul edilen İngiltere'den bir kulüp satın alan, Championship ekiplerinden Hull City'inin sahibi olan Acun Ilıcalı, TV100'e konuştu.

ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR

Tecrübeli televizyoncu, hem takımı hakkında hem Fenerbahçe hakkında hem de Süper Lig hakkında çok önemli ifadeler kullandı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Burak Yılmaz'ın Fortuna Sittard'daki ilk günü

'YABANCI HAKEMİ ACİL TAVSİYE EDİYORUM'

"Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa aşırı rahatsız olurum. Her şey adil olsun istiyorum. Bununla ilgili inanç tamamen kaybolduysa, bunun tek çözümü var. Yunanistan bunu yapıyor. Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Biz futbolu niye buralara getirdik, gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bize benzer bir ülke olarak Yunanistan var, adamlar bir çözüm bulmuşlar, bunu tavsiye de ediyorum. Büyük takımların maçlarına yabancı hakem getiriyorlar. Acil tavsiye ediyorum."

BURAK YILMAZ İTİRAFI

'Fenerbahçe'li olduğumu hiç gizlemedim. Fenerbahçe'ye zaten destek oluyorum. Denk gelme olayı var ya... Burak Yılmaz'ı, Hull City'e istedim. Fenerbahçe'den aldığım futbolcuların bir değeri var ve bu değerleri olduğu için onları aldım.'





'TÜRKİYE'DE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞIM TAKIM YOK'

'Antalyaspor'dan aldım. Galatasaray 'dan alıyordum, son anda kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor'dan istedim, en az üç kere görüştük, olmadı. Beşiktaş 'tan da istedim. Türkiye'de işbirliği yapmayacağım takım yok. Bununla ilgili insanlar bana antipati besleyeceklerse yapabileceğim bir şey yok. Bu işi nereye taşımak istiyorlar, anlamıyorum. Destek olmaya da devam edeceğim. Sonuna kadar da Fenerbahçeliyim.'

'AKLIM EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI, BENZERİNİ ALDIK'

"Dünyanın en önemli teknik adamlarından iki tanesiyle görüştüm. Benim aklım, hep bizim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Ancak Emre'nin yanında çalışmış, şu anda bizimle çalışan bir arkadaşımız aradı ve 'O futbol aklını istiyorsanız, İngiltere'de bundan bir tane var' dedi. Kim dedim, Liam Rosenior dendi. Görüştüm, çok dolu olduğunu gördüm. Felsefesi, zaten bizim istediğimiz futboldu."

'EMRE İLE FUTBOLDA DA BULUŞURUZ'

"Emre Belözoğlu, çok çok iyi yerlere gelecek. Onun Başakşehir'de yaşadığı momentumu bozmak istemiyorum. İnşallah çok güzel yerlere gelecek. Bir yerde, biz onunla futbolda da buluşuruz diye düşünüyorum."



