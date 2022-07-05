Nuri Şahin'e kötü haber Acun Ilıcalı'dan geldi... Fenerbahçe 'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı transfer eden Acun, Antalyaspor'da Nuri Şahin'in gözbebeği olan Doğukan Sinik'i de kadrosuna katıyor.

NURİ ŞAHİN'DEN ACUN ILICALI'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, Antalyaspor ile Doğukan Sinik için anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun, sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gittiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, 36 maçta 3 gol, 5 asislik bir skor katkısı yaptı. (A Spor)