Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı İngiliz kulübü Hull City resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada devir teslim konusunu doğrulamıştı. Bugün de Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

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12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.

Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum.

Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur.







