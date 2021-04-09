Geçtiğimiz günlerde Acun Medya'nın sahibi ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Erzurumspor için "Erzurumspor Gecesi" adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak Ilıcalı daha sonra, Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan bu organizasyonu Beşiktaşlı dostlarının yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına pazartesi gününe ertelenmesine karar verdiklerini duyurmuştu.

Bu erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet atmıştı.





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ACUN ILICALI SERT CEVAP VERDİ

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın bu tweet'i sonrasında Acun Ilıcalı sert bir şekilde sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"BEŞİKTAŞ'A SENDEN DAHA KATKIM OLMUŞTUR"

Medya patronu twitter hesabından "Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir." şeklinde bir tweet atarak Mesut Urgancılar'a sert bir tepki verdi.





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