Acun Ilıcalı yüzünde şişliğin nedenini ilk kez anlattı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın, 2 yıl önce yayınlanan Survivor programında hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba etkisi yaratmıştı.

Survivor canlı yayınında yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı: İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu.

Halk tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Ilıcalı, "Çok çabaladım, çok uğraştım geceleri uyumadığım zamanlar çok oldu daha iyi şeyler yapayım diye. Ama sonunda halk tarafından böyle ilgi ve sevgi görmek yaşadığı yorgunluğu unutturuyor" dedi.

Ilıcalı "Türkiye'ye döndüğünde ilk ne yapacaksın?" sorusuna ise "İlk olarak kızlarıma koşacağım cevabını verdi. Bir saniye bile beklemeyeceğim, onları çok özledim. üç kızım şu anda İstanbul'da, zaman zaman irtibattayım ama onların kokusu, bana sarılmaları her şeyi çok özledim." diyerek en kısa zamanda bu hasretin bitme temennisinde bulundu.