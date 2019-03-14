Türk televizyonculuğunun altın çocuğu Acun Ilıcalı, Acun Medya'da yakaladığı başarının ardından MNG Holding'den TV8 kanalını satın almıştı.

Yeteneksizsiniz Türkiye, Survivor, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran birçok programı kendi kanalında yayınlamaya başlayan Ilıcalı, işleri daha da büyüttü. Özellikle yurt dışında da faaliyet gösteren programlar yapan Ilıcalı'ya, reddedilemeyecek bir teklif geldi ve TV 8'i sattı.

BİR KISMINI ŞAHENK'E SATMIŞTI

Acun Ilıcalı, daha önce 70 milyon dolara satın aldığı kanalın bir kısmını Doğuş Holding'e satmıştı.

Ilıcalı bu satışı yaptıktan sonra da gelir-gider dengesi kurmakta zorlandı ve kanalda zor günler yaşandı, ancak herşeye rağmen popülerliğini yitirmeyen programları ile TV 8'i yeniden şahlandıran Ilıcalı'ya, reddedilemeyecek bir teklif geldi.

TV8'İ SATTI

Uzun zamandır TV8'i satacağı konuşlan Acun Ilıcalı'nın sonunda bu satış işlemini gerçekleştirmesi, medya kulislerini hareketlendirdi.

Önce Azerbaycanlıların sahip olduğu Global Medya Group A.Ş ile görüşen Ilıcalı, bu görüşmede anlaşma sağlayamadı. Ardından Medical Park ile görüşen medya patronu, anlaşmaya vardı.

MEDICAL PARK'IN YATIRIMCISI TÜRKVEN

Muharrem Usta'nın kurduğu bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital'i bulunduran sağlık şirketine, geçtiğimiz yıllarda Türkven isimli Alman şirketi yatırım yaptı.

ACUN MEDYA DEVAM EDECEK

Öte yandan televizyon kanalının satışının ardından Acun Ilıcalı'nın, Acun Medya şirketiyle dünyanın birçok ülkesine yarışma programı yapmaya devam edeceği de belirtiliyor.