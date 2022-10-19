İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı biri ile anlaşma sağladı.

ŞOTA İLE YOLLAR AYRILDI

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almasının ardından İngiliz ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen Shota Arveladze beklentileri karşılayamamıştı. Gürcü teknik adam Hull City'nin başında çıktığı 30 karşılaşmada maç başına 1.10 puan ortalaması yakalarken bu süreçte Hull City 15 mağlubiyet 9 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.

PEDRO MARTİNS İLE ANLAŞAMADI

Hull City, Portekizli Teknik Direktör Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve görüşmelerin sonlandığını açıklamıştı. Takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın resmi siteden yayınlanan açıklamasında 'yüksek kalibreli teknik direktörler' için arayışların devam ettiği ifade etmişti.









Ilıcalı, 'Ekibimiz, kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde ve onun ve ekibinin geçen hafta yaptığı işten çok memnunuz. Çarşamba günü stadyumdaki atmosfer bana çok birleşik bir kulübümüz olduğunu açıkça gösterdi. Taraftarlardan Andy'ye ve oyunculara verilen desteği görmek inanılmazdı' diyerek Andy Dawson'ın takımın başında olduğunu ifade etmişti.

TÜRKİYE'DEN TRANSFERLER YAPTI

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almasının ardından Türkiye'den transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe 'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı bonservisiyle alan İngiliz ekibi Pelkas'ı da kiralamıştı. Son olarak Malatyaspor'da oynayan Benjamin Tetteh ve bir dönem Denizlispor'da forma giyen Estupinan'ı transfer eden Hull City, ayrıca eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi almıştı.Hull City, son olarak Antalyaspor'un milli oyuncusu Doğukan Sinik ve Hatayspor'dan Adama Traore'yi transfer etmişti.

TRANSFER YİNE TÜRKİYE'DEN

Hull City'den yapılan açıklamada, "Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı." ifadeleri kullandı.





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ERSUN YANAL, EMRE BELÖZOĞLU VE FENERBAHÇE DETAYLARI

Son olarak Medipol Başakşehir'de çalışan 32 yaşındaki Pardo, Hull City'de performans analizi ekibinin başında olacak.

Kariyerine Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta scout olarak başlayan Beri Pardo, teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor 'un başına geçmesinin ardından Türkiye macerasına başladı. 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor'da analiz şefi olarak görev alan Pardo, 2018'in Nisan ayında Crystal Palace'a scout olarak geri döndü.

KADIKÖY MESAİSİ

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile anlaşmasıyla 2018 yazında bu kez Kadıköy mesaisi başlayan yetenekli futbol adamı, 2021 yılına kadar sarı lacivertli kulüpte yine analiz şefi olarak görev yaptık. 2021'in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Medipol Başakşehir'e imza attı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Beri Pardo, geçtiğimiz Haziran ayında takımdan ayrıldı ve bugün itibariyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki yeni görevine başladı. (Hürriyet)







