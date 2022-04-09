Acun Ilıcalı, taraftarları tatile götürüyor

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi televizyoncu Acun Ilıcalı, dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Kulübün başına geçmesinin ardından taraftarlarla yakın olmayı amaçladığını belirten Ilıcalı'nın, bu yaz 500 Hull taraftarını özel uçakla Türkiye'ye getirerek misafir edeceği ve Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıracağı öğrenildi.

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre 250kişi, bu sezon en çok maça gelenlerin yanı sıra kurayla çekilecek. Seçilenler, seçeceği bir kişi ile birlikte tatilin keyfini çıkaracak. Şota Arveladze'nin hocalığını yaptığı ekip, şu an 24 takımlı ligde41 puanla 20. sırada yer alıyor.