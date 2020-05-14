Yaptığı yarışma programları ile hayatımıza giren ve ardından satın aldığı TV 8 kanalı ile gündem yaaratmaya devam eden Acun Ilıcalı bu günlerde spor medyasının da göz bebeği oldu. Avrupa'dan takım alacağını müjdelemesinin ardından Ilıcalı, Fenerbahçe ve Mesut Özil ile ilgili heyecanlandıran da açıklamalar yapınca sadece Türkiye değil, İngiliz basınının da ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca Alman basınından Bild de Mesut Özil'in 2021 yılında Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı.

Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce bir görüşme oldu ve taraflar masaya oturdu. Fakat anlaşma henüz sağlanamadı. Hatta Ilıcalı, 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sırada olduğunu duyuran ve ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulunan avukat Gönenç Gürkaynak'a sert bir cevap vermişti.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, ''Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar...'' dedi. Satın alacağı takımın ismi merak edilen Acun Ilıcalı, durgun spor gündeminde çok konuşulacak iddialarda bulunmaya devam ediyor.

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Mesut'u müjdeledi

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıkladı.

Daha önce de '3 saat Mesut Özil ile beraberdim. Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ama dün akşamki geçirdiğim 3 saatin sonunda anladığım tek bir şey var; eğer bu işten biraz anlıyorsam, Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek.' şeklinde bir açıklaması olan Ilıcalı'nın sözleri sonrası Mesut Özil'in durumu İngiliz medyasında da gündem oldu.

Daily Mail, 31 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil’i manşetine taşıyarak, ünlü futbolcunun Mesut’un haftalık 350 bin pound kazandığını ve 2021’de bitecek olan sözleşmesini Premier Lig ekibi Arsenal’de tamamlayacağını yazdı. Menajeri Erkut Söğüt ise “Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam, çünkü gizlilik ilkesi var.” ifadelerini kullandı.

Bu transferin gerçekleşmesini çok isteyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe için düzenlenen SMS kampanyasında da başka Ali Koç'la bu transfer hakkında bir diyalog yaşamıştı. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından Koç, "Şimdi gelemeyecek mi diyorsun yani? O zaman bağlan da 2 yıl sonrası için söz alalım." demişti.

Bild de yazdı

Öte yandan Alman Bild Gazetesi de Mesut'un Arsenal ile 2021'de bitecek sözleşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyeceğini iddia etti.