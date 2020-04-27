Acun Ilıcalı: İlk işim kızlarıma koşmak

Dominik’te mahsur kalan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilen sorulara cevap verdi:

Karantina bittikten sonra ilk işim kızlarıma koşmak olacak. Kokularını, sarılmalarını, ufak-tefek huysuzluklarını çok özledim. Banu’yla yaptığımız sohbetler, Yasemin’in bıcırıklığı, Leyla’nın bilmişliği burnumda tütüyor. Melisa yanımda.

Son 15 yıldır parmak arası terlikle dolaşıyorum. Yılda 20 gün ayakkabı giyiyorum. Ayaklarım 45 numara. Sıkan, rahatsız eden ayakkabı ve çoraba tahammülüm yok. Birçok çorabı da giyip attığım doğru. Çünkü yıkanınca küçülüyor, ayağıma olmuyor. Siyah tişörtlerimin sayısı da 400.

Geçen yıl gözüme estetik yaptırdığım iddia edildi. Oysaki bir kitle vardı. Ameliyatla o parçayı aldılar. Şükür ki, iyi huylu çıktı. Estetik yaptırmadım, düşünmüyorum. Ölçülü olduğu sürece karşı değilim. Ufak dokunuşlar fena olmuyor.

Başarı için çok çabalıyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum. Tempom hep böyle. Amacım hep daha iyi şeyler yapmak.



