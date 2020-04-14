Acun Ilıcalı: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey Final Four

Corona virüsü salgını sonrası Dominik'te kalan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, beIN Sports'a telefonla bağlanarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sportif faaliyetleri ile de sık sık spor dünyasının gündemine gelen Acun Ilıcalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Dominik'te günlerinin nasıl geçtiğini de aktardı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Türkiye'ye gidiş geliş imkansız. Dominik'ten çıkmamız da mümkün gözükmüyor şu an. Açıkçası şükrediyoruz. Biz en azından burada işimizi yapabiliyoruz, şanslıyız. Ekipte de çalışan kardeşlerimle bu kadar uzun süre birlikte olamamıştım. Bizim için bir kenetlenme dönemi oldu diyebilirim. Benim, oyunlara karşı olan merakımı biliyorsunuz. Burada hemen ufak çaplı bir lig kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz. Burada çıkışlar kapatıldı zaten. Biz de burada kendi dünyamızı kurduk diyebilirim."

"2 yıl önce, "bu kadar büyük prodüksiyon yapıyorsak, kapalı alan olsun" dedik. Böyle bir belayla karşılaşınca da çok işimize yaradı. Eski yerimizde olsak imkansızdı çekim yapmamız. Süper Lig'i Ağustosun biraz öncesinde başlatmak, Eylülün ortasına doğru da bitirmek mantıklı. 15 gün ara ve yeni sezonun başlaması uygun olur diye düşünüyorum."

'Liverpool'da panik var'

"Ben UEFA'nın kafası tamamen paraya çalıştığı için orada maçlarda azalmalardan kaçmaya çalışabilirler. Ekimde başla elemeleri azalt. Grup bile yapmadan eleme usulü yaparsan kasımda da başlayabilirsin. Ben yabancı gazeteleri de okuyorum. Liverpool'da büyük bir panik var gördüğüm kadarıyla. Acaba sayılmayacak mı paniği var o tarafta. Dünyanın en büyük farkını attılar ama belki de şampiyon olamayacaklar."

"Hayatımda gördüğüm en adaletsiz, en aptalca şey Final Four. Meksika'da lig için mesela ilk 8'i, 8-1, 7-2 diye eşleştirerek çeyrek final oynatıyor. Açılış - kapanış ligi yapıyor. Final Four'daki olayda ise 20 takım var 38 maçı kazandın 1 mağlubiyetin var 3.sün. Diğer takım da 12 mağlubiyet aldı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yap bunu 7 üzerinden bütün Avrupa Final Four'u yaşasın."



