Acun Ilıcalı hastalığını ilk kez açıkladı

Bir süredir Dominik'te corona virüs nedeniyle mahsur kalan ve sık sık gündeme gelen TV8'in sahibi Acun Ilıcalı kendisi ile ilgili şok bir gerçeği ilk kez ortaya çıkardı. Neşeli ve güleryüzü ile sürekli karşımıza çıkan Acun Ilıcalı merak edilen hastalığını ve sağlık sorununu nasıl atlattığını anlattı.

Bir magazin programına katılan televizyoncu Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorunundan ilk kez bahsetti. 2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın o dönem estetik operasyon geçirdiği iddia edilmiş ve çokça tartışılmıştı. Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı.

Acun Ilıcalı, "İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu" diye ifade etti.



