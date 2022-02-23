Acun Ilıcalı: Golcü için çok para harcayacağız

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alınmış, takımın başına da bizlerin çok yakından tanıdığı Şota Arveladze'yi getirmişti. Turuncu-Siyahlılar son 5 maçından galibiyet çıkaramayıp, ateş hattına iyice yaklaşırken, Ilıcalı da BBC Radyo'ya verdiği röportajda kullandığı ifadelerle Hull City camiasına müjdeler verdi.

Transfer konusunda iddialı konuşan Acun Ilıcalı, "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak. Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız" ifadelerini kullandı.