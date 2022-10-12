Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Hull City transfer döneminde iddialı transferlere imza atmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu City, sezona iyi başlasa da kötü giden performans sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe 'den 3 transfer yapan City dördüncü imzaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un onayına bağlı. İşte gelişmeler...

İddialı kadro oluşturuldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te iddialı bir kadro oluşturmak için transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yaptı. Hull City'nin tercih ettiği oyuncuların büyük bir çoğunluğunun Süper Lig tecrübesi bulunması ve Türk isimlerin takıma dahil edilmesi dikkat çekti. Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Hull City öte yandan Allahyar Sayyadmanesh, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Dimitris Pelkas'la anlaşma sağladı.

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Şota ile yollar ayrıldı

Lige iyi başlyan Hull City daha sonrasında düşüşe geçti. Championship'te üst üste 4 mağlubiyet gördü. Hull City'de yaşanan bu kötü süreç sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı. Veda sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Andy Dawson getirildi.

Son maçta yenildi

Hull City'de son olarak Huddersfield'la karşı karşıya gelindi. Andy Dawson'ın öğrencileri rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te 13 puanla 20'nci sıraya geriledi. Hull City ilk 13 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı.









Ajansspor'un haberine göre; İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

Fenerbahçe'den üç oyuncu aldı

Hull City'yi yeniden Premier Lig'e taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas'ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.

Çorlu kararını Ali Koç verecek

Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Konuya ilişkin konuştuğumuz Çorlu, teklifi doğrularken, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi. Yani Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Belözoğlu döneminde sorumlu oldu

Uzun yıllar Fenerbahçe U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.





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