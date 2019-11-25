Acun Ilıcalı: En korkutucu anımdı

'O Ses Türkiye'nin son bölümünde konuşan Acun Ilıcalı, 11 yıl önce 'Var Mısın Yok Musun' programında başına gelen yayın kazasını anlattı.

"Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı" diyen medya patronu yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. 'Var Mısın Yok Musun'da; Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş. Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında, Afganistan'daki bir köyde kız kardeşi görüyor. Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık.

'Büyük sürprizler yapmıyorum'

Hekim yarışırken kapı açıldı, kız kardeşi içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısında gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip; hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum."