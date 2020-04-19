Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Acun Ilıcalı damga vurdu. Oyun sırasında Elif’in atışları kural hatası olduğu için sayılmadı. Oyunun tekrarlanması ve devamında Gönüllülerin kazanması sonrasında Ünlüler, bu kuralın anlatılmadığını savundu. Fakat Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına göre söylenen açıklamanın yapıldığını ve buna rağmen Ünlüler takımından kimsenin söylememesine “Çok ayıp ediyorsunuz” diyerek eleştirdi.

'Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız'

Kuralların yarışmacılara açık şekilde anlatıldığını belirten Acun Ilıcalı, seslerin yükselmesiyle birlikte Ünlüler takımının yanına çok sert bir şekilde geldi. Çılgına dönen Ilıcalı, “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfkeli şekilde sitemde bulundu.

Survivor 2020 50. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda.

Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı. Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Survivor dokunulmazlık oyunu ardından düzenlenen ada konseyin haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşlarının 5’inin oyunu alan Barış eleme adayı olarak gösterildi.



