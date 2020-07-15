Tüm Türkiye nefesini tutarak seyrettiği Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. 5 aydır TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve pandemi döneminde adeta reyting rekorlarını kıran Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması nefes kesen bir finalle sona erirken, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı da aylardır konuşulan bir dedikoduyu noktaladı. Canlı yayında Fortuna Sittard kulübünün satın alımını seneye tamamlayacağının mesajını veren Ilıcalı'nın böylelikle resmen futbol patronu olacağı da belli oldu. Acun Ilıcalı, "Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözlerini ifade etti.

Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk. Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.







