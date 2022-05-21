20 yaşındaki forvet, 12 lig maçında görev yapıp sadece1 gol attı. Ilıcalı, buna rağmen futbolcusundan umutlu.

Hull Live’a konuşan Acun Ilıcalı, “Allahyar bizim mücevherimiz. Çok yetenekli. Elbette daha gelişmeli ama daha önce de söyledim, yeni Salah olabilir. Mesela PlayStation’da en hızlı futbolcuyu sahada her zaman en iyi ve etkili pozisyona alırsınız. Allahyar benim için o futbolcu” yorumunu yaptı.

Bu sözler, Hull City’nin, kiralık sözleşmesi bitecek olan İranlı forvetin bonservisini alacağı şeklinde yorumlandı.