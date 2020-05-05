Son dakika Survivor haberi... TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor 2020'de heyecan devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak 67. bölümde ada konseyi heyecanı yaşanacak. Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan ilk takım ünlüler olmuş ve gönüllüler Berkan'ın ismini yazmıştı. Diğer oyunda ise tam tersi oldu. Stratejik bir hamle yapmak isteyen ünlüler, SMS oylarında ilk sıralarda yer alan Mert'in adını yazdı. Karşı takımdan birisini göndermek için bu hamleyi yapan ünlüler takımının bu hamlesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

'SMS sıralamasında sürpriz var!'

4 Mayıs 2020 Survivor Panorama programında Dominik'ten Acun Ilıcalı bağlandı ve ünlüler takımı ile gönüllüler takımı hakkında önemli açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, SMS sıralamalarında sürprizin olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Survivor fanları, heyecanla 67. bölümü beklemeye başladı.

Survivor kim elendi?

Potada bulunan isimler şuan Berkan ve Mert. Haftanın en çok SMS alan ve ilk sırada yer alan isimlerin açıklamasının ardından 4 isim daha potaya girecek. Elenen ismi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Malikane ödülünü kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ödül oyunu için parkura çıktı. İki takım yarışmacıları da başa baş bir mücadele sergilerken, skor 9-9’a kadar geldi. Kazanan takımın belirlenmesi için final mücadelesi yapıldı ve atışlardaki başarısıyla Berkan takımına sayıyı ve ödülü kazandırmayı başardı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı büyük mutluluk yaşadı.

Ödülü kazanan yarışmacılar önce villa havuzunda eğlendi ardından akşam yemeği yedi ve 80’ler partisine hazırlandı. Survivor Gönüllüler takımı 80’ler partisinde çılgınca dans ederek hem moral depoladı hem de ödülün keyfini sürdü.

‘Atamıyor’ krizi

Dün akşamki ödül oyununda iki takım yarışmacıları zaman zaman gergin anlar yaşadı. Özellikle parkurdaki atış kısmına gelindiğinde Sercan’ın Yasin’e ve Nisa’nın Emre’ye ‘Atamıyor’ şeklinde yüksek sesle bağırmasıyla gergin anlar yaşandı. Sercan ile Yasin ikilisi oyun içerisinde büyük gerginlik yaşarken Mert ve Ardahan’ın da dahil olduğu sözlü tartışma diğer yarışmacıların sakinleştirmesiyle sona erdi.