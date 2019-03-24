Acun bombayı patlattı: Exatlon dünya şampiyonası düşünüyoruz

Survivor Panorama'da bu hafta Acun Ilıcalı ilginç değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Survivor'da takımlar böyle mi daha iyi, yoksa karışık mı?" şeklinde anket yapan Ilıcalı, programın sunucularından Hakan Hatipoğlu'nun bu anketi hatırlatması üzerine ilginç bir yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, "Seyircimizin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Onlar için bir program yapıyoruz. Seyircilerin hoşça vakit geçirmeleri için uğraşıyoruz" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"Reyting başka bir şey, beğenip beğenmeme başka bir şey. 20 dakika boyunca bir bakışma oyunu olsa seyrederler, ama beğenirler mi? Biz de yemeği lezzetli yapmak istiyoruz.

NE ZAMAN ANKET GÖRSEM...

Yaptığım anket yüzde 55'e, yüzde 45 çıktı. Sonra şunu düşündüm; 'anketi yapıyorum da, ankete katılanlar seyrediyor mu?' Yüzde 50'si seyrediyordur. Instagram'da 7 milyon takipçim var, bunların hepsi televizyon mu seyrediyor?

Soru sorduğum zaman adamın önüne anket düşüyor, bir yanıta basmak istiyor. Bana da aynısı oluyor. Ne zaman anket görsem, daha basmadığım anket olmadı zaten. Yani konuda mısın, değil misin önemli değil. 'Hadi bir oy atayım' diyorsun."

4 ÜLKEDEN TEKLİF ALDI

Hakan Hatipoğlu'nun "Biz de anket yapıyoruz" sözleri üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Sizi seyreden yok mu?" esprisi ile herkesi kahkahaya boğdu.

Başarılı yapımcı, "Dünyadaki en büyük başarımız" dediği 'Exatlon' yarışması için 4 ülkeden daha teklif aldıklarını duyurdu: Şu anda dünyada 12 ülkeye çıkmak üzereyiz. Meksika'da iki sezon bitirdik, Amerika'da ikinci sezonu bitmek üzere. Çok da güzel oldu.

Exatlon A'dan Z'ye kendi formatımız. Bizim için gurur kaynağı. Amerika'da, Meksika'da arkadaşlarım 'Exatlon izledik' diyor. Çok mutlu oluyorum. Dünyada 12 ülkeye çıkmak üzereyiz. Yeni yarışma yapacak yerimiz de kalmadı.

Exatlon için dünya şampiyonası düşünüyoruz. Türkiye ile diğer ülkeleri yarıştırabileceğimiz bir format. Bütün dünyanın şampiyonlarının yarıştığı bir dünya kupası düşünüyorum. Bu Dubai'de olabilir, İstanbul'da olabilir." diye konuştu.

REKOR KIRDIK!

"Survivor'daki oyun sistemini icat eden biziz" diyen Ilıcalı "dünyada böyle bir oyun sistemi yok. Survivor ile dünyada gelmiş geçmiş en büyük toplam reytingi aldık. Yunan TV tarihinin de rekorunu kırdık" dedi.

Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun "Bu sezon Survivor'da çok itiraz eden oluyor mu? Mesela Ogeday, Adem, ben gibi" sorusuna, "Allah korusun sizden. Adem 'itiraz etmiyorum' deyip itiraz eden bir yarışmacıydı. Turabi'nin hiç itiraz ettiğini görmedim. Hakan iddiaya giriyordu, Hakan sayesinde çok iddia kazandım" şeklindeki esprili cevabıyla dikkat çekti.