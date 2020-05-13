Metabolik olayların gerçekleşmesi ve bunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi adına, ACTH hormonu büyük öneme sahiptir. Özellikle belirli bir referans aralığı bulunmaktadır ve bu aralık içerisinde kalması sağlık açısından ciddi bir potansiyel teşkil ediyor. Yaşanabilecek olası yükseklik ya da düşüklük, yani referans aralığı dışına çıkması bazı hastalıkların göstergesi olabilmektedir. Böyle durumlarda yapılacak olan test ile beraber değerler ortaya çıkarılır ve buna uygun şekilde uzman doktor kontrolü altında önlem alınır.

ACTH hormonu ve görevi nedir?

Vücutta yer alan hormonların kendine özgü mekanizmaları bulunur. Bu mekanizmalar doğrultusunda ele aldıkları görevler metabolik olaylar üzerinden gerçekleşir. Bunlar içerisinde en önemli hormonlardan biri olarak ACTH bir adım öne çıkmaktadır. Hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu diğer bir ismi ile Adrenokortikotropik hormon olarak öne çıkmaktadır.

Bu hormonun temel görevi vücutta yer alan kortizon seviyesini dengede tutmaktır. Kortizol ismi ile bilinen bu hormon böbrek üstü bezlerinden salgılanır. Şeker ve tansiyonu dengede tutmak için oldukça önemli bir göreve sahiptir. Buna paralel olarak ACTH hormonu da böylesi önemli bir görevi bulunan kortizol hormonunu dengelemek adına görev üstlenir. Bu denge belirli bir referans aralığı üzerinden ele alınır. Eğer düşük ya da yüksekliği söz konusu olursa yapılacak olan kan testi ile beraber diğer tahliller üzerinden sonuç belirlenir. Böylece sonuca bağlı olarak gerekli tedavi önlemleri uzman doktor ile beraber aşamalı şekilde gerçekleştirilir. Özellikle referans aralığının çok altına inmek ya da çok üstüne çıkmak ciddi durumlar ile karşı karşıya kalınmasına sebep verebilmektedir.

ACTH değer aralığı kaç olmalı?

ACTH hormonunun referans aralığı yani normal değerleri yaşa ve cinsiyete olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda hastane ve laboratuvara bağlı olarak farklı cihazlar üzerinden ACTH hormonu için değerler farklılık yaratabilmektedir. Ancak standart olarak ele alınmış ve kabul gören belli başlı bir referans aralığı bulunur.

- Yetişkin kadınlar için ele alınan referans aralığı değeri, ‘5 ila 27 mg/ml’ olarak öne çıkıyor,

- Yetişkin erkekler adına ise ele alınan referans aralığı değeri, ‘7 ila 50 mg/ml’ şekilde belirlenmiş durumda,

- Çocuklarda ise bu referans aralığı, ‘7 ila 28 mg/ml’ şeklinde değerlendirilmektedir,

- Aynı şekilde ergenlik döneminin sonlarına gelindiği zaman ise sağlıklı insandaki normal değer, ‘2 ila 49 mg/ml’dir.

Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak bu değerlerin dışına çıkıldığı zaman ciddi hastalıklar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Yani düşüklüğü ve yüksekliğine bağlı olarak çok dikkat edilmesi gerekir. Yaşanabilecek olası problemler karşısında yapılan kan testi üzerinden hemogram yani kan sayımı ile ACTH hormonu değeri ölçülür; buna göre ele alınması gereken önlemler uzman doktor kontrolü altında sağlanır.

ACTH yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Meydana gelebilecek Bazı hastalıklar ile beraber ACTH hormonu yüksekliği ya da düşüklüğü söz konusu olabilmektedir. Bu duruma ayrı ayrı ele almak ve nedenlerini anlamak gerekir. Öncelikle referans aralığı üzerine çıkıldığında ACTH hormonu adına bu nedenleri saymak gerekirse;

- Doğuştan meydana gelen böbrek üstü bezlerinde yaşanan yetersizlik,

- Böbrek üstü bezlerinde kortizon miktarının yeteri kadar üretilememesi,

- Endokrin bezlerinin büyük bir çoğunluğunun fazla çalışması,

- Endokrin bezlerin de oluşan tümör,

- Cushing sendromu,

Bu gibi nedenler sebebiyle ACTH hormonu yapılan kan testi ile beraber referans aralığı çok üzerine çıkmaktadır. Aynı zamanda ACTH hormonu düşüklüğü ise kortizol hormonunun gereğinden çok fazla salgılanması üzerinden meydana gelmektedir. Referans aralığı çok altına inmesi ile beraber bunun belli başlı bazı sebepleri bulunur.

- Kullanılan birtakım ilaçların hormonlar üzerindeki yan etkileri,

- Hipofiz bezinin normalden daha çalıştığı bazı hastalıklar,

- Hormon baskılayıcı ilaçların kullanılması,

- Böbrek üstü bezler ile beraber hipotalamus bölgesinde tümör oluşumu,

- Sepsis,

- Hipofiz bezi ameliyatları