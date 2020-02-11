Açlık otu, Arapçada "senna yaprağı " olarak isimlendirilen, sinameki otunun farklı bir türüdür. Günümüzde zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği otlar arasında bulunmaktadır.

Yetiştiği bölgeler; Pakistan, Çin ve Hindistan'dır. İlk zamanlar daha çok mide problemleri yaşayan kişilerin kullandığı bir ot olarak bilinmekteydi. Zayıflatıcı etkisinin keşfi ile birlikte detoks çayı olarak tarifler de yerini aldı. Açlık otunun zayıflatıcı etkisi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Aclık Otu Zayıflatır mı?

Açlık otu, araştırmalar ve uygulanan tariflerin sonuçları dikkate alındığında kilo vermeye yardımcı bir bitki olarak ortaya çıkar. Vücutta derinlemesine bir temizlik yaparak bağırsakları rahatlatarak bağırsak sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücutta biriken ödemi dışarı atması da kilo vermeyi kolaylaştıran önemli özelliklerinden biridir.

Aclık Otu için Bilinmesi Gerekenler ve Tavsiyeler

Açlık otu nasıl tüketilmeli? Diye sorulduğunda uzmanlar, sıvı olarak tüketilmesini tavsiye etmektedir. En iyi verim almanın yolunun sıvı tüketim olduğu üzerinde özellikle durulmaktadır. Bu sebeple sadece bitkisini yiyerek değil, çayını içerek zayıflamak denenmelidir. Açlık otu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, içeriğindeki sennosides maddesi nedeni ile bağırsak astarını tahriş etme riski taşımasıdır. Bu sebeple bitki uzmanları, on günden fazla tüketilmesini kesinlikle tavsiye etmemektedirler.

Hamile, adet gören ve emzikli kadınlar, bu otu kullanırlarken özellikle dikkatli olmalı ve kesinlikle doktorlarına danışmalıdırlar. Buna ilaveten karaciğer ve kalp hastaları da doktorlarına danışmadan açlık otunu kullanmamalıdır.

Açlık otunun, uzun süreli kullanımı, kalp hastalığı da dahil olmak üzere önceden var olan kalp problemlerini artırabilecek bir elektrolit rahatsızlığa sebep olabilir. Tüm bu hususlar dikkate alınmalıdır.

Aclık Otunun Faydaları

- Aclık otu, kabızlık sorunu çözümlemektedir. Bu otun, doğal bir müshil tesiri gösterdiği kabul edilmektedir.

- Yağ yakımına yardımcı olur.

- Tokluk hissi verir. İhtiyaç dışı yemek yeme alışkanlığını önler.

- Ölçülü bir şekilde tüketimi halinde boşaltım ve sindirim sistemleri için olumlu etkileri vardır.

- Gaz sancıları ve hazımsızlık problemlerinden kurtulmaya destek olur.

- Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflama aşamalarına katkı sunar.

- Bağırsak florasının sağlıklı olmasına yardımcı olur.

- Bağırsak hastalıklarını önleyici bir etki gösterir.

- Tansiyonu düzenleyici bir özelliğe sahiptir.

Açlık Otunun Zararları Nelerdir?

Açlık otunun bilinen etkin bir zararı yoktur. En yaygın bilinmekte olan zararı, çok fazla tuvalete çıkartmasıdır. Bu sebeple sabah kalkınca ve gün içerisinde içilmesi önerilmemektedir. Açlık otu, doğal ishale yol açar. Hasta olanlar ve tedavi gören kişiler kullanmamalıdır. Metabolizması hızlı ve zayıf olan kişiler için tüketimi pek uygun değildir. Kullanmadan önce uzman doktora başvurulup alerji testi yaptırılmasında fayda bulunur. Emziren anneler için açlık otu kullanımı sakıncalıdır.

Açlık Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

10 adet açlık otu, 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içine atılır. Demlemeye bırakılır. Demlenme süresi, 5 dakikayı geçirilmemelidir. Daha sonra suyu süzülerek içilir. 12 saat arayla 1 su bardağı içilmesi önerilmektedir.

Açlık Otu ile İlgili Halk Reçeteleri

1- Müshil olarak, mide ağrıları ve mide gazlarına karşı 50 gr açlık otu, 10 gr anason veya rezene tohumu ile birlikte çay gibi demlenir. 1 su bardağı karışımdan alınır. Karışım, şeker ile karıştırılır. Sabah aç karnına ya da akşamları yatmadan önce içilir.

2- Açlık otu sayesinde böbrek kumları kısa sürede dökülebilmektedir. Halk arasında bu sebeple de açlık otu çayı tüketilmektedir.

3- Halk reçetelerinde yer alan açlık otu çayı, modern tıp dünyasının çare olamadığı tansiyon sorunlarında da şifa amaçlı demlenmektedir. 4- Halkın belli bir kesimi tarafından gaz sancılarını geçirmek için kullanılan ideal bitkiler arasında bulunmaktadır.