Beşiktaş 2021-22 sezonu açılış maçında Ç. Rizespor ile evinde karşılaştı. Maçın ilk golünü atan Kevin Nkoudou böylece sezonun da açılış golüne imza attı. Süper Lig'in son yıllarında olduğu gibi yine sezonu yabancı oyuncunun golü açtı.

Son 7 sezonun 6 tanesinde açılış golleri yabancılardan geldi. Geçen sezon da ilk golü Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımdan Milan Skoda kaydetmişti.

2021-22 Kevin Nkoudou (Beşiktaş)

2020-21 Milan Skoda (Rizespor)

2019-20 Recep Niyaz ( Denizlispor )

2018-19 El Kabir (Ankaragücü)

2017-18 Eljero Elia (Başakşehir)

2016-17 Renan Diniz (Aadanaspor)

2015-16 Moussa Sow (Fenerbahçe)



