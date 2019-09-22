Acil çıkış: Başakşehir

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde hem Spor Toto Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Siyah- Beyazlılar, yarın akşam Başakşehir’le oynayacakları mücadeleye, yeni bir başlangıç yapmak için çıkacak. Ligde oynadıkları 4 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen ve UEFA Avrupa Ligi’nde de Bratislava deplasmanından 4-2’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş, Vodafone Park’ta yarın akşam zorlu müsabakada Başakşehir’i devirip taraftarıyla barışmayı hedefliyor. İlk düdükten itibaren baskı... Oyuncularını dev karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Dolmabahçe’de elde edecekleri zaferle kulübün üzerindeki kara bulutları dağıtmayı amaçlıyor. Kendileri gibi hem ligde hem de Avrupa’da istedikleri sonuçları alamayan eski kulübü Başakşehir karşısında sürpriz istemeyen Avcı, maçta ilk düdüğün ardından oyunda hakimiyeti kurup erkenden bulacakları bir golle rakibin direncini kırmayı planlıyor.

Savunmaya 3 aday var

İstanbul temsilcisiyle oynayacakları maç öncesinde stoper hattındaki isimler; Domagoj Vida’nın cezalı, Enzo Roco ve Victor Ruiz’in de sakatlığının olmasını göz önünde bulunduran Avcı, yeni bir formül arayışında... Tecrübeli teknik adamın, Başakşehir karşılaşmasına kadar yapacakları takım çalışmasında kadrosunda bulunan isimleri bu bölgede deneyeceği ve yeterli performans alabildiği oyuncuları görevlendireceği kaydedildi. İlk etapta Necip Uysal, Rebocho ve Atiba Hutchinson’un stoper hattı için adaylar arasında olduğu bildirildi.