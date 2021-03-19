2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesine başlayacak A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Milliler'in Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadro belirlenirken Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz paylaşımı geldi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla dikkatleri çeken Rıdvan Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti. Açıklanan A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın fotoğrafını yıldız emojisi ile paylaştı.





Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon takımının formasıyla toplam 15 maçta görev yaptı.

Milli Takımın açıklanan kadrosunda sol bek profilli isimler Le Havre'dan Umut Meraş ve Fenerbahçe'den Caner Erkin yer aldı.



