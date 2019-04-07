Açık Plaj Poomse’de Türkiye zirvede

Avrupa Tekvando Birliğince (WTE) Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Antalya’nın Kemer ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirildi.

Organizasyonda 18 ülkeden 253 sporcu, 22 kategoride madalya mücadelesi verdi. 10 kategoride de teknik kırış dalında madalyalar dağıtıldı. Müsabakalar büyük heyecana sahne olurken, teknik kırış mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye, şampiyonayı 7 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamladı. Teknik kırış dalında dağıtılan madalyaların dahil edilmediği genel klasmanda Türkiye, 5 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya; 5 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci, Danimarka ise 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, yaptığı açıklamada, söz konusu formatın iki yıl önce dünya şampiyonası olarak uygulanmaya başlandığını belirtti.

Avrupa şampiyonası olarak ilk kez düzenlenen organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Maalesef yağmur nedeniyle plaj yerine salonda yapmak zorunda kaldık. Burada çok renkli görüntüler vardı." diye konuştu.

Şampiyonada Türkiye adına madalya kazanan sporcular şunlar:

Altın madalya:

Buse Yavuz-Kamer İlayda Çakıcı-Selen Simay Çifçi (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

Yusuf Şaşmaz (Serbest Stil Erkek Bireysel 17 Yaş Üstü)

Nagihan Besleme-Yusuf Emre Akbıyık (Genç Çiftler)

Cem Kortan Uyar (Genç Erkek Bireysel)

Aykut Taşgın (Serbest Stil Erkek Bireysel 17 Yaş Altı)

Murat Sarıkuş (Teknik Kırış - Zıplayarak Çoklu Tekme)

Yusuf Şaşmaz (Teknik Kırış - Serbest Stil Kırış)

Gümüş madalya:

Bengü Alkan-Ege Gezgin (Çiftler 30 Yaş Altı)

Zülbiye Poslu-Ali Rıza Buzcu (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Altı)

Gülsena Karakuyulu-Nazlıcan Etce-Bekir Bahadır Can-Fatih Furkan Mengi-Talha Ubeyde Şirin (Serbest Stil Karışık Takım)

Mustafa Yılmaz-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Murat Sarıkuş (Erkek Bireysel 30 Yaş Üstü)

Bronz madalya:

Elif Demir-Torun Sıla Çiçek-Simge Aslan (Genç Kadın Takım)

Uğur Vardar-Zeynel Çelik-Murat Ezen (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Zekiye Mavuş-Ayşem Öztüfek-Elif Soytürk Akın (Kadın Takım 30 Yaş Üstü)

Hamid Arda Salta-Sude Yener (Genç Çiftler)

Nazlıcan Etce (Serbest Stil Kızlar Bireysel 17 Yaş Altı)

Busenur Sevük-Fatih Furkan Mengi (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü)

Fatma Törehan-Bengü Alkan-Ayşe Okçu (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

Özlem Esin Hakikatli-Dilek Karakuyulu-Ebru Hakikatli (Kadın Takım 30 Yaş Üstü)