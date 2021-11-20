Açık ara favori Trabzonspor

Zafer Büyükavcı: Fikstürü de dikkate alarak '4 büyükler'de sezonu mutlu sonla (şampiyonluk) bitirmek konusunda hangi takımın ne kadar şansı var? Neden?

'Şampiyonlar Ligi sonrası Beşiktaş 'ın durumu önemli'

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası bittikten sonra Sergen Yalçın eğer takımın özellikle kiralık yıldızlarını motive etmeyi başarabilirse seviyenin yukarı çıkması çok mümkün. Bunu yapabilirse oyunu değiştirebilir. Çünkü arada oluşan farkı kapatmak konusunda elde yeterli kadro ve plana sahip olan ilk takım, geçen senenin şampiyonu. Batshuayi ve Alex'in bir üst seviyede hücum katkısı vermesi olmazsa olmaz. Tabii hocaya güven ve onun motivasyonu çok önemli. (Yüzde 30)

Fenerbahçe 'de Trabzonspor maçında bizzat yönetimin yarattığı buhranı çözmek kolay değil. Çünkü yeni kadro ve sürekli değişen 11'le bu riskli tempo oyunu özellikle savunmada büyük bir güven problemi yarattı. Halbuki eldeki en önemli güç buydu. (Yüzde 10)

Galatasaray 'da hem orta saha gücü hem de hocanın formu konusunda kafa karıştırıcı veriler var. Avrupa'daki güvenli oyun, Türkiye'de işlemiyor. Buraya özgü bir plan da göremedik. (Yüzde 10)

Trabzonspor ise çok yüksek seviyede gidiyor. Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas üçlüsünden 2'sini sürekli sahada tutabildiği ve Uğurcan büyük bir krize girmediği sürece inanılmaz bir avantajla oynayacaklar. Mart başında yarışın devam edip etmediğini sanırım anlarız. (Yüzde 50)

Mehmet Demirkol

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'Peki ya Hatay, Konya ve elbette Alanyaspor?'

Böyle bir kestirimde bulunmak benim açımdan hayli zor. 101. yılında 11 puan önde iken darmadağın olan Beşiktaş'ı ya da geçen sezon zirveye o kadar yaklaşmışken bir-iki maçta aradan çekilen Fenerbahçe'yi düşündüğümde böyle bir kehanette bulunamam. Neden Hatay'ın, Konya'nın, Alanya'nın ya da diğerlerinin ihmal edildiğini de bilmiyorum. Yine de olabilecekleri bir kenara bırakarak 'şimdilik kaydı'yla futbolun 'istatistik /beklenti' yanına dayalı tahminimi aşağıda sizlerle paylaştım. Ancak bir de not düşüyorum; "Beşiktaş taraftarı biri olarak umarım yanılırım!"

Cem Dizdar

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'Bu haftaki derbi bazı dengeleri değiştirir'

Trabzonspor; büyük yanlışlıklar yapmaz, önemli sakatlıklar yaşamaz, çabuk havaya girmezse şampiyon olma şansları bana göre yüzde 60 gibi çok önemli bir seviyede...

Beşiktaş geçen sene aldığı kupalar nedeniyle "Her yıl şampiyon mu olacağız" havasında sanki! Bana göre şampiyonluk şansları şimdilik yüzde 15 oranında...

Galatasaraylılar, 'geleceğin takımını kuruyoruz' muhabbetinde. Kadro kaliteleri yeterli değil. Şampiyonluk şansları da ancak yüzde 10 civarında. Fenerbahçe'yi yenerlerse, yeni bir hava yakalayıp bu şanslarını arttırabilirler.

Fenerbahçe'nin geniş kadrosu, onları biraz daha şanslı kılıyor. Ancak Pereira ile şampiyonluk kovalanır mı, tartışılır. Ben yine de şampiyonluk şanslarını yüzde 15 olarak görüyorum. Ezeli rakipleri Galatasaray'ı deplasmanda yenerlerse, şansları ciddi şekilde artabilir.

Faik Çetiner

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'Galatasaray'da sonucu gençler belirleyecek'

Trabzonspor, rakiplerine ciddi bir fark yaptı. Uyum ve ritim yakaladılar. Kötü oynarken kazanmayı öğrendiler. 3 büyük takımın teknik sorumlularına göre kafası daha rahat olan bir teknik sorumluları var. Şampiyonluk için şansları diğer takımların iki katı; Yüzde 40...

Beşiktaş, geçen yıldan düzenini oturtmuş ve kritik takviyeler yapmış bir takım. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligi bir arada götüremediler. Yeni transferlerle eskilerin uyumu tam oluşmadı. Kadro geçen yıla ve diğer rakiplerine oranla daha iyi ama bu durum tabelaya yansımadı. Sergen Yalçın hoca üzerinde baskı oluştu. Buradan bir ivme ve seri yakalayabilirlerse, Trabzonspor'u yakalamaya en yakın takım bence Beşiktaş olur; Şansları yüzde 22...

Galatasaray, transferde ciddi yatırım yaptı. Genç oyuncular tercih edildi. Genç ve ileriye dönük bir takım kuruldu. Gençlerin başarısı ve uyumu şampiyonlukta belirleyici olacak.

Trabzonspor'dan sonra teknik sorumlu olarak kısmen rahat ve tecrübeli bir hocaları var. Seri yakalamaları şart, fakat şampiyonluk yine de çok kolay değil; Yüzde 20.

Bana göre dört takım arasında şampiyonluğa şu an itibariyle en uzak duran takım Fenerbahçe. Teknik direktörünün durumu en belirsiz olan takım. 4 maçta kaybedilen 11 puan, Vitor Pereira'ya olan bütün krediyi bitirdi. Çözmesi gereken sorunları ve takviye yapılması gereken mevkileri var. Teknik direktör hakkında verilecek karar ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuç ilerisi için belirleyici olacaktır. Şimdilik şampiyonluk oranları bana göre yüzde 18...

Deniz Çoban