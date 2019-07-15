Açık Alan Hokeyi U21 Kadınlar Avrupa Şampiyonası başladı

ANTALYA, (DHA) - AVRUPA Hokey Federasyonu ile Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokeyi U21 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2, Alanya'da başladı.

Açık Alan Hokeyi U21 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2, 8 ülkenin katılımıyla Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde başladı. İlk gün, dört müsabaka yapıldı. A Grubunda İtalya, Türkiye, Ukrayna, Polanya; B Grubunda ise Avusturya, İskoçya, Çekya, Galler'in mücadele ettiği şampiyona, 20 Temmuz Cumartesi ödül töreniyle sona erecek.

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