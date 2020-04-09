Real Madrid'den kiralandığı Borussia Dortmund formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Achraf Hakimi, Arsenal ve Chelsea gibi devlerin de transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Hakimi, saha dışında ise özel hayatındaki ilişkisiyle dikkat çekiyor.

21 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi Kuzey Afrika kökenli 33 yaşındaki İspanyol güzel Hiba Abouk ile birlikte.

2018'den beri birlikte olan çiftin, şubat ayında da bir bebekleri dünyaya geldi.

Abouk, 2014 yapımı İspanyol dizisi El Principe'deki rolüyle tanınmış bir aktris.

Madrid doğumlu Abouk, Cosmopolitan Güzellik Ödülleri'nde aldığı ödül ile 'dünyanın en güzel oyuncusu' olarak tanımlanıyor.

İkilinin ilişkisi Hakimi'nin 20 yaşında olduğu dönemde 2018 yılında başlamış.

(Fotoğraflar, Hiba Abouk'un Instagram paylaşımlarından alınmıştır)