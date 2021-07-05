Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonu olan Achraf Hakimi, PSG'e transfer oldu. Yıldız bek oyuncusu PSG ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Sadece bir sezon kaldığı Inter'de 45 resmi maçta 7 gol atan ve 9 asist yapan Hakimi'nin yolu Ligue 1'e uzandı. Hakimi daha önce B. Dortmund ve Real Madrid forması altında mücadele etmişti

70 milyon Euro bonservis

Wijnaldum transferini gerçekleştiren PSG'in Ramos ve Donnaruma ile birlikte Hakimi'yi de kadrosuna katıyor. Bu transfer için konuşulan bonservis bedelinin 70 milyon Euro olduğu ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi