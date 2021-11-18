Achille Polonara: Galibiyete ulaşabilmek için çok dikkatli olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da İtalyan basketbolcu Achille Polonara mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Polonara, zor bir takımla karşılaşacaklarını belirtti ve galibiyete ulaşabilmek için çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Achille Polonara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oldukça zorlu bir takımla karşılaşacağız. Şu ana dek yalnızca bir galibiyet aldılar ama evlerinde harika bir taraftar desteğiyle oynuyorlar ve kadrolarında gerçekten iyi oyuncular var. Ayrıca Zoran Dragic gibi tecrübeli bir ismi de kadrolarına katarak güçlendiler. Çok zorlu bir karşılaşma olacak. Galibiyete ulaşabilmek için çok dikkatli olmalı ve oyun planımızı parkeye yansıtabilmeliyiz."





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