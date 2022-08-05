Achille Polonara: Ergin Ataman aradığında reddetmek zordu

Turkish Airlines EuroLeague'deki bir temsilcimiz Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e transfer olan Achille Polonara, takım değiştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncu, Virtus Bologna'ya yakın olduğu sırada Anadolu Efes'ten gelen teklifin işleri değiştirdiğini belirtti.

Corriere dello Sport'a konuşan Polonara, "Ergin Ataman, beni arayıp Anadolu Efes'te EuroLeague şampiyonluğunu korumak adına mücadele etmemi istediğini akıcı bir İtalyanca ile anlattığında reddetmek çok zordu. Virtus ile anlaşmaya yakındım ama Vasilije Micic ve Shane Larkin'in takım arkadaşı olma imkanı kafamdaki düşünceleri netleştirdi" ifadelerini kullandı.