Predator Helios 700 dizüstü bilgisayarı, benzersiz HyperDrift klavye ve gelişmiş soğutma performansına sahip. Yeniden tasarlanan Predator Helios 300 ise orta seviye oyuncu dizüstü bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor.

• Yeni Predator Helios 700’de yer alan benzersiz HyperDrift klavye, öne kayarak hava akımını artırıyor ve sistemin serin ve sessiz çalışmasını sağlıyor.

• Yeni 9. Nesil Intel® Core™ i9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX™ 2080 modeline kadar GPU seçenekleriyle gelen ürün, 64 GB’a kadar DDR4 belleğe de sahip.

• Yeniden tasarlanan Predator Helios 300, iddialı görünümü ve 9. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri, NVIDIA® GeForce RTX™ 2070, 2060 veya en son GeForce® FTX GPU’larla orta seviye oyuncu dizüstü bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor.

Acer, New York’ta düzenlediği next@Acer global basın konferansında iki yeni Predator Helios oyuncu dizüstü bilgisayarı modeli tanıttı. Windows 10 işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar oyuncuları rakiplerinin önüne taşıyacak yeni teknolojiler ve tasarım özellikleri sunuyor.

Yeni Predator Helios 700’de öne doğru kayabilen benzersiz HyperDrift klavye yer alıyor. Bu klavye, dizüstü bilgisayarın üst kısmına doğrudan hava akımının artmasını sağlayarak oyunculara güçlü bileşenlerin potansiyelini sonuna kadar zorlama imkanı veriyor. Yeniden tasarlanarak şık ve modern bir görünüme kavuşan Predator Helios 300, Max-Q tasarımlı NVIDIA® GeForce RTX™ 2070’e kadar olan modeller veya en son GeForce® GTX GPU’larla donatıldı. Buna rağmen ürün bütçe dostu bir fiyatla sunuluyor. Yoğun işlem gücü gerektiren kullanıma uygun cihaz, sahip olduğu üst düzey donanımla oyun ve yayının yanı sıra video ve fotoğraf düzenleme için gereken performansı veriyor.

“Sınıfının en iyi performansını vermeyi sürdüren Acer Predator Helios serisi, uygun maliyetli ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayan oyunculara hitap ediyor.” diyen Acer Inc. Dizüstü Bilgisayarlar ve BT Ürünleri Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğe yönelik yenilikçi özelliklerle donatılan bu modeller gelişmiş soğutma teknolojileri sayesinde yoğun oyun maratonlarında bile serin kalabiliyor.”

“Dünyanın en iyi oyuncu dizüstü bilgisayarlarına güç veren yeni 9. Nesil Intel Core işlemcilerle, üst düzey performans ve platform özellikleri sunmada ileriye doğru önemli bir adım attık.” diyen Intel Satış ve Pazarlama Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Müşteri Bilgi İşlem Grubu Genel Satış Müdürü Steven Long, ardından şunları söyledi: “Yeni Predator Helios dizüstü bilgisayarlar Acer ile Intel arasında yıllardır süren yakın ilişkilerin harika bir örneği. Yeni modeller oyuncuların ve içerik üreticilerin bir dizüstü bilgisayardan beklemesi gereken özelliklerin çıtasını yükseltiyor.”

“Acer’ın Predator ve Nitro serisine kattığı yeni oyuncu ürünleriyle farklı tür oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış geniş seçenekler sunduğunu görmek harika.” diyen Microsoft Corp. Tüketici ve Cihaz Satışları Genel Müdürü Mark Linton, sözlerini şöyle tamamladı: “Acer harika oyuncu ürünleri tasarlayıp bunları tüketicilere sunmaya devam ediyor.”

Predator Helios 700 - üstün performans, sıradışı tasarım

Eşsiz bir tasarıma sahip olan Predator Helios 700 dizüstü bilgisayar, en yeni ve harika teknolojilerle sizi savaşa hazırlıyor. Yeni 9. Nesil Intel® Core™ i9 işlemcilerle hız aşırtılabilir en yüksek performansı sunan ürün, NVIDIA GeForce RTX 2080 veya 2070 GPU ve 64 GB’a kadar DDR4 bellek taşıyor. Killer Wi-Fi 6 AX 1650 ve E3000 özellikli Killer DoubleShot™ Pro ise yoğun ortamlarda bir önceki nesil kablosuz AC ağlarına kıyasla dört kat daha fazla ağ kapasitesi sunuyor. Yüksek hızlı geniş depolama çözümü de yükleme sürelerini kısaltıyor. Tüm bu güç; 3 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC™ teknolojisine sahip 17 inç 144 Hz FHD IPS[1] ekranda hayat buluyor. Beş adet hoparlör ve bir subwoofer’dan oluşan ses sistemi, gerçek ve güçlü seslerle kendinizi oyunların içinde gibi hissetmenizi sağlıyor.

Gelişmiş soğutma ve ergonomi için karşınızda HyperDrift

Helios 700’ün en ilginç özelliklerinden biri olan HyperDrift aynı zamanda inanılmaz kolaylık sağlıyor. HyperDrift klavye cihazın termal mimarisinin bir parçası. Bu sistem; Acer’ın özel üretim 4. Nesil AeroBlade™ 3D fanlarından iki tanesi, beş adet ısı borusu, bir buhar bölmesi[2] ve Acer CoolBoost teknolojisinden meydana geliyor. Klavye öne kaydırıldığında üstte ve ekranın altında iki adet ek hava girişi açılıyor. Böylece ısı üreten güçlü bileşenlere ekstra hava akışı sağlanarak maksimum soğutma ve hız aşırtma olanağı elde ediliyor. Cam panel sayesinde dizüstü bilgisayarın ısı borularını görmek mümkün oluyor.

HyperDrift klavye ayrıca ergonomiyi de artırıyor. Klavye daha yakına geldiği için oyuncular ellerini fazla uzatmadan 17 inç ekrana daha uygun bir mesafeden bakabiliyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarda masaüstü bilgisayar rahatlığı elde ediliyor. Her tuşunda ayrı RGB aydınlatma bulunan klavye; anti-ghosting ve MagForce WASD tuşları gibi özelliklere de sahip. MagForce tuşlarda analog benzeri doğrusal anahtarlar bulunuyor. İlk basışta hemen çalışan bu anahtarlar oyunculara yüzde 100 daha hassas kontrol imkanı sunarak oyunlarda önemli hareketleri kolayca yapma olanağı veriyor. Mavi ışıklarla çevrili Precision Touchpad, alt kısımda kolayca tıklanabilen iki ayrı fare tuşuna sahip.

Turbo kısayol tuşu hızla hız aşırtma yapılmasını sağlarken yeni PredatorSense tuşu ise CPU ve GPU sıcaklıklarına, fan kontrollerine, RGB aydınlatma özelliklerine ve daha fazlasına anında erişim sunuyor. Her tuşta bulunan RGB aydınlatma da Predator RGB Assault ile çevrim içi League of Legends (LoL)[3] deneyimini zenginleştiriyor. Oyun içinde yapılan hareketler klavyenin aydınlatmasına yansıyor.

Predator Helios 300 orta seviye oyuncu dizüstü bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor

Çok satanlar arasında yer alan Predator Helios 300 dizüstü bilgisayar teknolojisi, sunduğu özellikleri ve geliştirilen tasarımıyla şimdi daha da iyi hale geldi. Oyuncular 9. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ile üst düzey performansın tadını çıkaracak, Turbo tuşu ile de tek dokunuşla hız aşırtma yapabilecek. Killer DoubleShot™ Pro ise hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısı sunacak. 32 GB’a kadar DDR4 2666 MHz bellek ve RAID 0 olarak çalışan iki adede kadar PCIe NVMe SSD ile günümüzün AAA oyunlarını denemek isteyen oyun tutkunlarının beklentileri karşılanıyor.

Yeni dizüstü bilgisayarın en çok dikkat çeken özelliği ise yeni görünümü. Metal kasa şimdi diğer Predator dizüstü bilgisayarlarda bulunan deniz mavisi hatlara klavye aydınlatmasına sahip. İnce çerçeveli ekran ve modern Predator yazı tipine sahip yeni klavye tasarımı, cihaza havalı ve iddialı bir görünüm kazandırıyor.

Kendi sınıfı içinde 144 Hz ekrana ilk kez yer veren modellerden biri olan yeni Helios 300, 15,6 inç veya 17,3 inç seçeneklerine sahip. Cihazın ince çerçeveli ve parlak Full HD IPS1 ekranı, 3 ms tepki süresiyle görüntü yırtılması yaşanmayan, kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.

Doğadan ilham alan soğutma teknolojisi

En yüksek performansıyla çalışan bir dizüstü bilgisayarı serin tutmak için gelişmiş ve verimli bir termal tasarım gerekir. Helios’taki güçlü donanımın gerçek potansiyeli de böyle bir tasarımla ortaya çıkıyor. Sıcaklıkları düşük tutmada en kritik görev Acer’ın 4. Nesil AeroBlade™ 3D fanlarından iki tanesinin yer aldığı sisteme düşüyor. Son nesil fan tasarımında, hava akımını artırıp gürültüyü en aza indiren baykuşların biyonik sessiz uçuş mekaniğinden ilham alındı. 0,1 mm inceliğindeki yeni fan kanatlarının kenarları tırtıklı olarak tasarlandı. Üst ve alt tarafta kanatçıklara yer veren fanlarda, her kanadın iç kısmında ise kavisli bir bölüm bulunuyor. Tüm bunların sonucunda yüzde 45 daha fazla hava akımı elde ediliyor. Stratejik olarak yerleştirilmiş hava giriş çıkış delikleri ve Acer CoolBoost™ teknolojisi de eklendiğinde Helios 300, baskı altında sakin kalmayı başarıyor, hız aşırtma ve uzun oyun maratonlarının üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

Tamamen yenilenen klavyede dikkat çekici Predator yazı tipi ve 4 bölgeli RGB aydınlata yer alıyor. Yeni PredatorSense ve Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey WASD, yön ve kısayol tuşlarıyla klavye daha kullanışlı ve işlevsel hale geliyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Predator Helios 700 oyuncu dizüstü bilgisayarları, Nisan ayında Kuzey Amerika’da 2.699,99 $’dan, Temmuz ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.699,00 €’dan, Haziran ayında Çin’de 19.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarları, Nisan ayında Kuzey Amerika’da 1.199,99 $’dan, Haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.499,00 €’dan, Mayıs ayında Çin’de 11.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



