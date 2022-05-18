Acend ve Team Liquid yeniden zirvede!

1. Hafta'da Fnatic ve G2 Esports gibi tanıdık yüzlerin jet hızıyla puan tablosunun zirvesine yerleşmesine şahit olduk, sürpriz sayılabilecek BBL ve şu anki şampiyon Acend de aynı şekilde 2. Aşama'nın start aldığı hafta sonunu domine eden takımlardandı.

Tüm aksiyonu izleyemediniz mi? Veya belki de haftayı yeniden yaşama fırsatı arıyorsunuzdur? VCT 2. Aşama Challengers 1. Hafta'nın özeti şu şekilde.

A Grubu: Acend, Fnatic ve G2'dan kusursuz bir başlangıç

1. Aşama Challengers'ı hayal kırıklığıyla kapatan şampiyon Acend, forması mavi beyaz, gözü ise kara bir şekilde geri döndü ve çok canlar yakma niyetinde. Kısa bir aranın ardından yıldız oyuncusu Aleksander ‘zeek’ Zygmunt'a tekrar kavuşan takım yeniden hayat bulmuş gibi görünüyor ve yakından takip edilmeyi kesinlikle hak ediyor.

Fnatic de aynı şekilde hayal kırıklığı yaratan 1. Aşama Masters sürecinin ardından kendini kanıtlamak istiyor. FPX'e karşı zor da olsa galip gelmesinde yeni oyuncusu Emir Ali ‘Alfajer’ Beder'in rolü çok büyüktü ve kendisinin Raze'i eğer dikkat edilmezse tüm rakiplerine toz yutturabilir.

Espor dünyasının bir diğer dev takımı G2 Esports da arenaya görkemli bir giriş yaptı. Ekibin karşısına çıkan DACH Bölgesel Ligi şampiyonu FOKUS, geleceğin dünyasında ikamet eden samuraya rakip olabilecek bir performans sergiledi ancak maalesef Icebox'taki son mücadeleyi kaybederek galibiyeti G2'ya teslim etti.

A Grubu

Acend: 1-0

Fnatic: 1-0

G2 Esports 1-0

FOKUS: 0-1

FunPlus Phoenix: 0-1

OG LDN UTD: 0-1

B Grubu: BBL, Guild ve Team Liquid zirvede

Türkiye'nin gururu BBL, 2. Aşama'ya aklında zaferle geldi, sırf Icebox'ta 34 maçın oynandığı seride geriden gelerek ünlü espor ikonu NAVI'yi alt etmeyi başardı. Gelecek hafta Team Liquid'in gücü karşısında direnip direnemeyeceği belli olmaz ama bu galibiyet onlar için mükemmel bir başlangıç oldu.

Ama Liquid kolay yem olmayacak, ekip Berlin International Gaming'i Icebox ve Split'teki seride kolaylıkla devirdi ve BIG'in gerçek gücüne şahit olamadık. Kendi gücünün dengini BBL'de bulacak gibi duruyor, Türk devinin Avrupa'nın en köklü kuruluşlarından birini alt edip edemeyeceğini merakla bekliyoruz.

Benzeri bir performansı da Guild gösterdi ve ezeli rakibi M3C ile çarpıştı. Leo ‘Leo’ Jannesson seride tarzını konuştururken, İngiltere temsilcisi kendisini sıralamanın tepesinde buldu.

B Grubu

BBL: 1-0

Guild: 1-0

Team Liquid: 1-0

Berlin International Gaming: 0-1

M3C: 0-1

Natus Vincere: 0-1