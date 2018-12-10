Acemiler mangası Fenerbahçe

Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe’de hatalar zinciri, Akhisar karşılaşmasında da takımın yakasını bırakmadı. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncularının beklenmeyen hataları, dünkü karşılaşmada mağlubiyeti kaçınılmaz hale getirdi. Dakikalar 26’yı gösterdiğinde sağ çaprazda topu alan Serginho ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topa hamle yaptığı sırada ikilemde kalan Harun topu sektirdi. Kale alanı içinde topu önünde bulan Bokila, Akhisar’ı öne geçiren golü attı. Harun böylece Süper Lig’de bu sezon en fazla gole sebep olan hatayı (3) yapan isim oldu. İkinci yarıda da Sarı- Lacivertliler’de büyük hatalar son bulmadı.

Arkasına doğru atıldı

Bu kez 82. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta Martin Skrtel, Akhisar’dan Elvis Manu ile girdiği ikili mücadelede topu rakibine kaptırdı. Harun’la karşı karşıya kalan Manu, düzgün bir vuruşla farkı 2’ye çıkaran golü attı. Üçüncü golden önce ise Kanarya’nın savunması, Regattin’i kaçırdı ve maçı bitiren bu gole de Harun engel olamadı.

Kulübede iki kaleci vardı

Fenerbahçe, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliği yüzünden toplamda 10 oyuncu olması gereken yedek kulübesinde 8 futbolcuyla yer aldı. Bu isimlerin birçoğunu altyapıdan gelen gençler oluştururken, teknik direktör Erwin Koeman, 2 kaleci Berke ve Erten’i yedek soyundurmak zorunda kaldı. Yedek kulübesinde A takımdan hamle oyuncusu olarak Diego Reyes, İsmail Köybaşı ve Yassine Benzia yer aldı.