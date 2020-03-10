Tüm dünyada etkili olan ancak İtalya'da daha fazla görülen koronavirüs salgını Serie A'yı da etkiledi. 3 Nisan tarihine kadar tüm lig maçları ertelendi. İtalya'da özellikle Lombardiya bölgesinde etkili olan virüs ile savaş için AC Milan kulübü ve Milan fonu 250 bin Euro bağış yapacağını açıkladı.

AC Milan ve Fondazione Milan, Lombardiya bölgesi yönetiminin acil müdahale kodu olan AREU'nun (Acil Acil Bölge Ajansı) müdahale çabalarına 250.000 € bağışta bulunacaklarını ifade etti. Bağış, AREU'nun virüs tarafından hastaneye kaldırılanlara acil bakım sağlama çabalarını destekleyecek.

AC Milan kulübü ayrıca sezonluk kombine bilet alan taraftarlara, seyircisiz oynanan maçların oranında geri ödeme yapılacağı da bildirildi.