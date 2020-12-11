Sezonun son Cuma antrenmanında hava, sabahki seansa kıyasla daha soğuktu ve pist sıcaklığı bir noktada 30 dereceye kadar indi. Sürücüler seans başladıktan hemen sonra piste çıktılar ve 2021 yılında kullanılacak Pirelli lastikleriyle sürüş yapmaya başladılar. 20 pilotun tamamı piste çıkarken, Mercedes pilotları bu lastiklerle ilk iki sırayı eline geçirmeyi başardılar. Valtteri Bottas bu bölümde 1:37.818 ile en hızlı isimdi ve Lewis Hamilton da 0.086 saniye ardında kaldı.

Sürücüler ilk yarım saatin ardından pite gelerek normal 2020 lastikleriyle piste çıkmaya başladılar. Hamilton, 2020 lastikleriyle ilk sürüş yapan isim oldu ve orta hamurla 1:36.479 yapıp liderliği aldı.

Bottas'ın temposu Hamilton'dan daha iyiydi ve yine orta hamurla, 1:36.276 yaparak liderliği almayı başardı. Max Verstappen ise aynı lastiklerle 1:37.046 yapıp üçüncü sırada yer aldı.

Pist soğudukça blokaj yaşayan sürücülerin sayısı artmaya başladı. Pietro Fittipaldi, Sebastian Vettel ve George Russell bu isimlerden sadece birkaçıydı.

Bitime yaklaşık 50 dakika kala Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Hamilton, 1:36.097 ile liderliği almayı başardı ancak pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi. Bottas kendi derecesini geliştiremezken, Verstappen de son sektörde trafiğe takılınca turu bıraktı.

Seansın bitimine yaklaşık 20 dakika kala Raikkonen'in aracının arka kısmı alev aldı ve Fin pilot araçtan inmeyi başarsa da, aracın arka kısmı tamamen yandı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Sonuç olarak seansın son bölümünde kimse derecesini geliştiremedi ve Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.203 saniye önünde en hızlı isim oldu.





Hamilton, COVID-19 nedeniyle kaçırdığı Sakhir GP sonrası güçlü şekilde dönmeyi başardı ve Cuma günkü seansı ikinci sırada tamamladı. Hamilton, eğer turu silinmeseydi günü ilk sırada tamamlayacaktı.