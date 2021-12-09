Formula 1'de şampiyonu belirleyecek son yarış öncesi Formula 1 yönetimi, Abu Dhabi Grand Prix'sinin 2030 yılına kadar yarış takviminde yer alacağını duyurdu

Formula 1'den yapılan açıklamada ilk kez 2009 senesinde bir yarışa ev sahipliği yapan, Yas Marina Pisti'nin 2030 yılına kadar yarışlara ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Bu yeni anlaşma kapsamında 2030'a kadar Abu Dhabi'de yarışacağımızı teyit etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.







