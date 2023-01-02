Rus oligark Roman Abramovich'in Türkiye'de takım satın almak istediği dış basına yansıdı. İstanbul'da yaşayan Rus milyarder, Azeri iş insanı Mübariz Mansimov ile görüşerek satın almak için 3 takım belirledi.









Abromovich İstanbul'da yaşıyor

Marca, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'dan adeta afaroz edilen Rus milyarderin İstanbul'da yaşadığını duyurmuştu.

Chelsea'yi satmak zorunda kaldı

Beykoz’daki Feyyaz Tokar yalısını aylık 50 bin dolara kiralayan Abromovich'in ultra lüks yatı ‘Eclipse’ de İstanbul'da bulunuyor. Savaştan sonra Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus oligarkın futbola ilgisi biliniyor.

Mübariz Mansimov’la görüştü

Yeniçağ'daki habere göre Abromovich, Beşiktaş kongre üyesi olan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’la Türkiye'de kulüp satın alma konusunu görüştü. Abromovich, İstanbul’da satın alabileceği kulüp konusunda yardım istedi.

Mansimov 3 kulübün ismini verdi

Mübariz Mansimov, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray 'ın İngiltere'de olduğu gibi bir sahiplik modeliyle yürütülmediğini söyledi. Satın alınabilecek kulüpler olarak Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa’nın adını verdi.

Abromovich araştırıyor

Abromovich, Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u satın almak için araştırmalara başladı. Eğer satış gerçekleşirse Chelsea örneği Türkiye'de yaşanabilir.

Chelsea örneği nedir?

Premier Lig'de yer alan Londra takımı Chelsea'nin kaderi Abromovich'in kulübü satın almasından sonra değişti. Birbirinden kariyerli oyuncuları transfer eden Chelsea tarihinde ilk kez hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

10.5 milyar dolar serveti var

Rusya -Ukrayna savaşından sonra Abromovich'in maddi varlığı yüzde 41.6 erimesine rağmen 10.5 milyar doları bulunuyor. 56 yaşındakmi milyarderin Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunuyor.







