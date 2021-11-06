Abraham gol atmayı unuttu

12. hafta mücadelesinde, 9 puan -7 averaj ile 17. sırada yer alan Venezia, 19 puan 7 averaj ile 4. sırada yer alan Roma ile kozlarını paylaşacak.

Serie A’da daha önce 24 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Roma’nın galibiyetlerde 13-5 üstünlüğü bulunuyor. Roma takımının 42 golüne Venezia 27 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Venezia takımında Ethan Ampadu kart cezasını tamamlayıp takıma geri dönerken, Antonio Vacca ve Dennis Johnsen sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Roma’da Leonardo Spinazzola ve Chris Smalling'in sakatlığında sol bekte Riccardo Calafiori'nin başlaması bekleniyor. Tammy Abraham, son 6 maçında gol atamadı ve bu süre içinde üç sarı kart gördü.

Oran analizi

Ev sahibi takım için KG YOK oranı 1.85, 1.5 ÜST oranı 1.12 olduğunda toplam 4’der maçın hepsi ters bitti.

Roma için 1.5 üst oranı 1.12 olduğunda toplam 16 maçın %88 kısmı 1.5 üst, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.1 olduğunda toplam 12 maçın %92 kısmı ilk yarı 1.5 alt bitti. Yine Roma için rakiplerine ikinci yarı 4.25 oran verildiği toplam 8 maçta hiç kaybetmedi.

Takım serileri

Son 5 maçından beraberlik çıkmayan Roma’da, son 7 deplasman maçının 6’sında 2.5 gol barajı aşıldı.

Beklenti

Venezia, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Cenova maçında golsüz berabere kaldı. Roma da ise oyun olarak geride kaldıkları Milan’a 2-1 yenilmekten kurtulamadı ve ardından hafta içi Avrupa Konferans Ligi'nde oynan maçta 2-2 berabere kaldı. Kötü gidişatın sorumlusu olan Mourinho için zor maç olmasını bekleyebiliriz. Maç öncesi gözler onun üzerinde olacak.