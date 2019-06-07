Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey’i de göndermeye hazırlanan Fenerbahçe kesesine uygun kaliteli bir santrforu transfer etmek için arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren bonservisi Chelsea’de olan 21 yaşındaki Tammy Abraham için girişimlerini hızlandırdı. Aston Villa ise Fenerbahçe’den ayrılan Ayew’i kiralamak için Swansea City’ye başvurdu.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kanatlarda da forma giyebildiği ve çok yönlü oyuncu olduğu için 21 yaşındaki Nijeryalı Abraham’ı tercih ettiği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comilli’nin iyi ilişkiler içinde olduğu Chelsea ile kiralama görüşmelerini yürüttüğü ortaya çıktı. İngiliz kulübü kesin karar için yeni gelecek hocayı beklediğini Comolli’ye iletti.

Kaynak: Star