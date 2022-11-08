Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Beşiktaş 'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

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SALAH SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz Şubat ayında Mısır ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesi Mohamed Salah için şu ifadeleri kullanmıştı;

'Premier Lig'de harika bir sezon geçiriyor. Ülkesinin turnuvada ilerlemesine yardımcı oldu. Ona bol şans diliyorum. En iyi kimse o kazansın. Ancak, Salah beni pek etkilemedi. Açıkça söylüyorum, çünkü ben dürüst bir insanım. Olayları farklı açıdan görürüm. Beni etkileseydi, 'Salah'tan etkilendim' derdim. Ancak, beni pek etkilemedi. O iyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama oyun içerisinde üretken biri değil. Tabii ki Premier Lig'de iyi işler yapıyor çünkü yıllardır çok iyi performans gösteren Liverpool'da oynuyor. İyi oyuncu ama Mbappe seviyesinde biri değil"

YİNE KONUŞTU: 'YİNE SÖYLÜYORUM: SALAH'IN FUTBOLU BENİ ETKİLEMİYOR'

90Football Fransa'ya konuşan Kamerunlu yıldız, Liverpool'un süper yıldızı Mohamed Salah hakkında daha önce söylediği sözlerin arkasında durdu ve şu ifadeleri kullandı;

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'İnsanların bakış açılarını anlıyorum, o Premier Lig'in en iyi golcülerinden biri. Böyle bir oyuncuyla alakalı benim söylediğim gibi şeyleri söylerseniz, insanlar doğal olarak bunun hakkında konuşuyor. Fakat söylediğim şeyler benim düşüncelerim ve benim bakış açım. İnsanlar benim söylediğim şeyi sevmeyebilir fakat yine söylüyorum, Salah'ın oyunundan etkilenmiyorum. O ne yapıyorsa ben de yapabilirim. Ben sadece onun gibi büyük kulüplerde oynama fırsatı bulamadım.' sözlerini kullandı. (Fanatik.com.tr | Dış Haberler)