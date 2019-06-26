Galatasaray'ın Vincent Aboubakar’ın transferi için harekete geçtiği haberi camiada heyecan yaratırken, ortaya çıkan rakamlar göz korkuttu. Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü için Porto’nun kapısını çaldı. Portekiz kulübünün bonservis bedeli olarak Cim-Bom’dan 12 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Porto ile 2021’e kadar sözleşmesi olan Aboukar’ın senelik 3.5 milyon eurodan en az 3 yıllık anlaşma istediği belirlendi. Galatasaray her ne kadar Porto’ya bonservis için 7 milyon euro teklif etse de ortaya çıkan maliyet cep yakıyor. Mbaye Diagne için Al Nasr ile 15 milyon euroya el sıkışan Cim-Bom, gelecek paranın tamamını Aboubakar’a harcamak zorunda kalacak.

SON ÇARE KİRALAMA

Formülü Sarı-Kırmızılı yönetimin, eski antrenörlerinden Müfit Erkasap’ın “Aboubakar’ı Fatih Terim çok beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor” diyerek gündeme taşıdığı Kamerunlu golcü için son çare olarak kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Aboukar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Cim-Bom, fiyat arttırıp Vedat Muriç’in işini bitirecek.

Kaynak: Star