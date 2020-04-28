2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta 23 gole katkı sağlayan (19 gol, 4 asist) Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Porto'da gözden düşen Kamerunlu forvet için 7 milyon Euro bonservis isteniyordu. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Mavi-Beyazlılar bu rakamı 5 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Teknik ekibin istemesi halinde yönetim, Porto ile olan ilişkilerini kullanarak Aboubakar için yeniden çalışmalara başlayabilir.