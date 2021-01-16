Aboubakar’dan kar topu şov

Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, dün sabah saatlerinde İstanbul’da etkili olan kar yağışını değerlendiren isimler arasında yer aldı. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman öncesinde yaptığı kar topunu sektirerek kendisini izleyenler için mini bir şov yapan başarılı futbolcunun bu görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Yarın akşamki Galatasaray derbisinde takımın en önemli kozu olacak 28 yaşındaki oyuncunun pozitif görüntüsü, teknik ekibi sevindirdi. Aboubakar, bu sezon Süper Lig’de 14 maça çıkıp 9 gol ve 2 asistle oynadı.