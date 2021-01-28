Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, transferi gündemde olan Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk’un takıma katılmasının kendisi için sorun olmayacağını söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aboubakar, “Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok” diye konuştu.

‘Takım olarak hedefimiz var

Ligin ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş’ın bu pozisyonda kalması için her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Aboubakar, “İnsanın hayatta hedefleri olması lazım. Bizim de takım olarak hedefimiz var. Lige iyi başlamadık ama yeni transferlerin dahil olup katkı sağlaması ve hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Sergen hoca pozitif enerji veriyor’

Teknik direktör Sergen Yalçın’dan da bahseden golcü futbolcu, “Her hocanın bir özelliği var. Sergen hoca takıma çok yardımcı oluyor. Kazanmamız için pozitif enerji veriyor. Sonuçlar da bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Vincent Aboubakar, takımda uzun dönem kalmak isteyip istemediği sorusuna “Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Geri kalan konularla menacerim ilgileniyor” şeklinde cevap verdi.



